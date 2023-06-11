Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı

İstanbul'da, Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünün lideri firari Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Saral hakkında geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Organize Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı vardı. O operasyonda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Sarallar suç örgütüne yönelik geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında şüpheli olarak görünen 177 kişinin yakalanması için 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Aralarında ünlü iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 141 şüpheli yakalanmıştı. Erdal Acar ve 51 şüpheli tutuklanmış, 89 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Necati Şaşmaz, 1997’de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış isim de mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

Çok sayıda suçlamanın bulunduğu dosyada suç örgütü lider olarak görüldüğü belirtilen Alaattin İlyas Saral, aramalara rağmen bulunamamıştı. Dosya kapsamında aranan Alaattin İlyas Saral, bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral'ın Belçika'nın Brüksel kentinden kendi pasaportuyla uçağa bindiği belirtildi.

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