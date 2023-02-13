Sarıgül, mahkumlar için ‘deprem izni’ istedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, deprem bölgesindeki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin endişeyle yaşadığını belirterek, "Devlet, mahkumlara mutlaka 'deprem izni' vererek büyüklüğünü ve şefkatini göstermelidir" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Parti üyeleriyle depremin ilk gününde bölgede olduklarını ve yardım seferberliğine katkı sağladıklarını aktaran Sarıgül, “Ben 1999 depreminde bizzat Yalova’da, Düzce’de, Sakarya’da, Kocaeli’de o bölgede görev alan bir arkadaşınızım. O deprem inan ki bir afetti ama bu deprem bir felaket.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin en önemli sorununun, deprem ve deprem kaynaklı ekonomik, sosyal ve psikolojik riskler olduğunu dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:

“Şartlar ne kadar olağanüstü olsa da yönetenler hukukun üstünlüğü ilkesinden mutlaka ve mutlaka ayrılmamalıdır. İnsan haklarına aykırı davranılmamalı, suçu ne olursa olsun, hiç kimse yargısız infaz, linç, dayak ve işkenceye hangi şartla olursa olsun maruz kalmamalıdır. Bu tip hareketler başlarsa sonunun nereye ulaşacağı, kime ulaşacağı, ne zaman ve nasıl ulaşacağı asla belli olmaz.”

“HAZİNE YARDIMININ YÜZDE 50’SİNİ BAĞIŞLAYIN”

TDP Genel Başkanı Sarıgül, tüm siyasi partilere, seçim döneminde alınan hazine yardımının yüzde 50’sini depremzedelere bağışlama çağrısında bulundu.

Deprem bölgesindeki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin endişeyle yaşadığını söyleyen Sarıgül, “Böyle zor zamanlarda eli kolu bağlı kalmak daha da acı vericidir. Devlet, mahkumlara mutlaka ‘deprem izni’ vererek büyüklüğünü ve şefkatini göstermelidir.” diye konuştu. (AA)

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