Şaşkın hırsızların kamera görüntüleri komedi filmini aratmadı

Konya’da komedi filmlerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde bir markete soyguna giden hırsızlar, tahmin etmedikleri tersliklerle art arda karşılaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Müslüm EVCİ

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Konya’da Karatay İlçesi Fetih Caddesi üzerinde bir markete gece 05.00 sıralarında 4 hırsız geldi.

Marketin depo girişini zorlayarak açan hırsızlar paket toz deterjanları çalacakları esnada arabanın bagaj kapağını açamadı.

Bir süre bagaj kapağını açmak için uğraşan acemi hırsızlar sonunda başararak çaldıkları deterjanları bagaj bölümüne doldurmaya başladı.

ARABAYI ÇALIŞTIRAMADILAR

10 bin TL değerinde deterjan çalan hırsızlar hızlıca arabalarına binerek kaçmayı umuyordu ki ön göremedikleri bir şey daha başlarına geldi.

Arabaya binerek kontağı çeviren hırsızlar arabanın çalışmadığını gördü. Bir süre tek başına arabayı iteklemeye çalışan bir hırsızın başarılı olamadığını gören diğer arkadaşları da arabadan inerek iteklemeye başladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan acemi hırsızların bu görüntüleri de komedi filmlerini aratmadı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirmeden önce yakalanmamak için arabanın plakalarını ve ön panjurunu söken hırsızlar, arabayı itekleyip çalıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

POLİSLER KGYS KAMERALARINDAN ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, aracı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takibe aldı. Kaçan hırsızlar Karatay Bölgesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir eve gitti.

HIRSIZLARI JANT KAPAĞI ELE VERDİ

Hırsızları KGYS kameralarından adım adım izleyen polisler, aracın plakasının, ön panjurun ve sağ ön jant kapağının olmadığını fark etti. Şüphelilerin evinin bulunduğu bölgede pusuya yatan ekipler 5 saat sonra aynı marka ve model bir aracın çıktığını fark etti.

Plakası ve ön panjuru takılan aracın sağ ön jant kapağının olmadığını gören ekipler aracı durdurarak şüphelileri yakaladı.

Araçtaki deterjanlara da el koyan polisler, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri satacağı kişiyle buluşmaya gittiklerini tespit etti.

Buluşma yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı malzemeleri satın almak için bekleyen bu kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hırsızlık olayını gerçekleştiren Sami Mete, (32 yaşında, 1 adet suç kaydı), Serhat Akpınar (29 yaşında, 1 adet suç kaydı), Osman Mutlu (35 yaşında, 3 adet suç kaydı) ve hırsızlık mallarını satın alan Ali G. (65 yaşında, 4 adet suç kaydı), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık mallarını satın almaya çalışan Ali G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Hırsızlık şüphelisi olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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