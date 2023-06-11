Savcı Sayan’ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından yaralanan Ağrı Belediye eski Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ağrı Belediye eski Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti.
Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Sayan’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi.
Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak Ağrı’ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü. DHA