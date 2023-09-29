Savcıların ‘cinsel saldırı’ davası: Yatak odasına davet etti

Manavgat Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin Konya Beyşehir Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya yönelik 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanması sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya’da gerçekleşen olayda Savcı Ş.A., Konya Beyşehir İlçe Adliyesi’nde görevli olarak çalışırken, A.K. ise Manavgat Adliyesi’nde görev yapıyordu. Ş.A., A.K.’nin kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek geçen yıl kasım ayında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı ve A.K. görevden uzaklaştırıldı. A.K. hakkında ‘konut dokunulmazlığı ihlali’, ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

‘YATAK ODASINA DAVET ETTİ’

A.K., mahkemede yaptığı savunmada, Ş.A. ile yaklaşık bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden iletişim kurduklarını ve ilk kez yüz yüze görüşmelerinin 18 saat sürdüğünü belirtti. İkinci görüşme için Ş.A.’nın evine gittiğinde, Ş.A.’nın kendisini yatak odasına davet ettiğini ve cinsel içerikli bir sohbetin başladığını ifade etti. Ancak A.K., Ş.A.’nın daha sonra kendisini ikna etmeye çalıştığını ve ilişkinin daha fazla ileriye gitmeyeceğini söylediğini iddia etti.

‘MESAJLARI SİLİYORDUM’

Ayrıca A.K., ilişkilerinin ilk dönemlerinde her ihtimale karşı eşinden gizlemek amacıyla sosyal medya kayıtlarını sildiğini belirtti. A.K., Ş.A.’nın kendisine yönelik suçlamalarını reddederek, bu iftiranın sonucunda hem meslekten uzaklaştırıldığını hem de eşinden ayrıldığını söyledi.

Mahkeme, A.K.’nin adli kontrol kararını kaldırarak, yargılama aşamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bilgi verilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Pınar Damar davasında 'cinsel saldırı' tespiti