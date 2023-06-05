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Savunma Sanayii Başkanlığı’na atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün’ü atadı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’na atama

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