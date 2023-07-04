Seçim bitti çiftçiye trafo operasyonu başladı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi ertelediği DEDAŞ’ın tarımsal elektriği kesme operasyonunun başladığını duyurdu.
Elektrik şirketi DEDAŞ'ın borç gerekçesiyle çiftçilere gönderdiği tebligatları sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “AKP iktidarının seçim öncesi Şanlıurfalıların tepkisini çekmemek, oylarını almak için elektrik şirketi Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ‘trafo' operasyonunu bekletti.
Seçim biter bitmez de AKP'den izni alarak harekete geçti” açıklaması yaptı.
ZİRAAT BANKASI'DAN KREDİ ÇEKİP BANA GETİRİN
Siverek bölgesinde çiftçilere tebligat gönderen DEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik borcunun ödenmemesi halinde kesintiye gidileceği yönünde uyarıda bulunduğunu aktaran Tanal, “Şanlıurfa'da keyfi cezalar kestiği, usulsüz, fahiş faturalar oluşturduğu suçlamasıyla karşı karşıya olan DEDAŞ'ın tebligatında bir de çiftçiye akıl verildi! Ziraat Bankası'ndan kredi çekilerek elektrik borcunun ödenmesini istiyor DEDAŞ! Çiftçinin Ziraat Bankası'na yatan tarımsal destekleme paralarına el koyduğu yetmemiş gibi DEDAŞ şimdi de borcun borçla kapatılmasını talep ediyor” dedi.
HUKUKA AYKIRI, TARIMA DARBE
CHP'li vekil Mahmut Tanal, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
-Edindiğimiz bilgilere göre DEDAŞ, büyük bir operasyona hazırlanıyor. Siverek bölgesinde borç gerekçesiyle çiftçilerin sulama kuyularının trafolarının enerjisi kesilecek.
-Mısırın suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde trafoların elektrik bağlantısının kesilmesi, hukuka aykırıdır ve tarıma darbedir.
-İhtiyati tedbir amaçlı olarak çiftçilerimizin mahkemelere başvurmalarını öneririm. Tarım stratejik alandır.
-DEDAŞ'ın Şanlıurfalı çiftçilere yönelik bu hukuka aykırı cezalandırma yöntemi, Türkiye'yi stratejik ürünler açısından dış güçlere teslim etmektir. İktidarı, DEDAŞ'ın keyfi kararlarını engellemeye davet ediyorum.