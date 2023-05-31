Seçim bitti, ekmeğe zam geldi

Kayseri'de seçim öncesi tartışmalara konu olan ekmek zammı seçim bittikten hemen sonra yürülüğe girdi. Seçimden önce ekmek zammı ile ilgili AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değil. Bu bilgi kirliliği” derken, AKP’den Kayseri Milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor” demişti.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de seçimden önce zam tartışmalarıyla gündeme gelen ekmek fiyatları seçimden sonra zamlandı. Zamma gerekçe olarak ise, artan maliyetler gösterildi.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTAESİ

Yapılan zammın ardından yeni fiyat listesi şu şekilde oluştu:

“Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL, pide ekmek 180 gram: 5 TL, çifte pide 360 gram: 10 TL, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 TL, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 TL, güveç pişirme ücreti küçük: 25 TL, güveç pişirme ücreti büyük: 35 TL, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 TL, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 TL, roll ekmek 50 gram: 1,50 TL.”

AKP'li BAŞKAN “BİLGİ KİRLİLİĞİ” DEMİŞTİ

Seçim öncesinde Erciyes Üniversitesi'nde katıldığı program sonrasında açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekmek zammı ile ilgili, “Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değil. Bu bilgi kirliliği. Eğer ihtiyaç duyulursa daha sonraki süreçte de değerlendirilir. Ama şu an itibariyle herhangi bir zam söz konusu değil. Ekmek Kayserimiz'de 4 TL” ifadelerini kullanmıştı.

HULUSİ AKAR DA YALANLAMIŞTI

O dönemde ekmeğe zam tartışmalarıyla ilgili AKP'den Milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıklama yapmış ve “Maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor. Bu haberi duyar duymaz sayın belediye başkanımızla, valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız rahat olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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