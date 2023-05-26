Seçim günü hava nasıl olacak? Sağanak uyarısı…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta gelecek hafta ortasına kadar sağanak yağış hakim olacak. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin gerçekleşeceği pazar günü yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre yurtta aralıklarla etkili olan yağışlar bir süre daha devam edecek. Gelecek hafta ortasına kadar yağışın Türkiye’yi terk etmesi beklenmiyor.

SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tur oylamasının gerçekleşeceği 28 Mart Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Ülkenin kuzey kesimlerinde hafif yağmur beklenirken yağışlar iç ve güney şehirlerimizde kuvvetlenecek.

BUGÜN YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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