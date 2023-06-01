Seçim kutlamalarında açılan ateş sırasında vurulan Emirhan kurtarılamadı
Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından kurşunla yaralanan Emirhan Gelgir (14), yaşam mücadelesini kaybetti.
28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı.
Havaya açılan ateşle, Topdağı Mahallesi’nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
Emirhan Gelgir’in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gelgir’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (DHA)