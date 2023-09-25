Seçim kutlamasında yaralanan Kübra hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının ardından yapılan kutlamalarında maganda kurşunuyla başından yaralanan 15 yaşındaki Kübra Çoban yoğun bakımdaki dört aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

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28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa’da birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak kutlama yaptı.

BAKKALDAN DÖNÜYORDU

Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 15 yaşındaki Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Kanlar içerisinde kalan lise öğrencisi, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

DÖRT AYDA ÜÇ KEZ AMELİYAT OLDU

Entübe edilen Çoban’ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. Dört aylık süreçte üç kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

POLİS, KATİLLERİ YAKALAYAMADI

28 Mayıs’ta Topdağı Mahallesi’nde yapılan kutlamalarda başına mermi isabet eden Emirhan Gelgil, 1 Haziran’da yaşamını yitirmişti. Polis, Çoban ve Gelgil’in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaları hâlâ yakalayamadı. (DHA)

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