Seçim nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı.
Cumhurbaşkanı Seçimi, kentte yerli turist sayısının azalmasına neden oldu.
İlçede bulunan plajlarda yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
“BÜYÜK AZALMA OLDU”
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, gazetecilere, seçim nedeniyle ilçedeki yerli turist sayısında büyük bir azalma olduğunu söyledi.
Ay, birçok tatilcinin oy kullanmak için memleketine döndüğünü belirtti. (AA)