Seçim sonrası siyasetin son durumu

Cumhur İttifakı ve Millet İttifak’ında seçim sonuçları ne gibi etkiler yarattı? CHP içindeki ‘değişim’ mesajları nasıl yankılandı? Tüm sorulara Türkiye’nin en çok okunan gazetesinin duayen kadrosu cevap veriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siyasetin nabzını tutup halkın beklentilerini ekranlara taşıyan SÖZCÜ TV, bu akşam da dopdolu içeriğiyle gündem yaratacak. Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ'nün deneyimli gazetecileri SÖZCÜ Basın Kulübü'nde bir araya geliyor.

“Seçim sonrası gidişat ne gösteriyor?

Seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda ne gibi etkiler yarattı?

CHP içindeki ‘değişim' mesajları siyasette nasıl yankılandı?

Kabine senaryolarında hangi isimler öne çıkıyor, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanları yeni kabinede görev alacak mı?

TARAFSIZ YORUMLAR, KULİS BİLGİLERİ

USTA Gazeteci Uğur Dündar moderatörlüğünde; SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ yazarları Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz; tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla siyasetin en çok konuşulan meselelerini, en sıcak kulis bilgilerini SÖZCÜ Basın Kulübü'nde yorumlayacak.