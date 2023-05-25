Seçime 3 gün kala ekran savaşları başladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik montajlı videolara karşılık vermek için CHP'nin Bursa Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekranın elektriği kesildi. Tepkiler üzerine 2 saat sonra ekrana yeniden elektrik verildi. Mudanya'da ise ekranda Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sırada AKP seçim aracından yüksek seste müzik yayını yapıldı.

Halil ATAŞ

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kara propaganda içerikli videolara karşılık vermek için CHP’nin Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekranın elektriğini kestiler.

CHP’li yöneticiler, “Kent Meydanı AVM Yönetimi tarafından yapılan elektrik kesintisi, Büyükşehir Belediyesi’nden gelen talimat üzere yapıldı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bu tepki üzerine elektrik tekrar verildi. Ama yaklaşık 2 saat süresince CHP’nin kurduğu ekrandan yayın yapılamadı.

SEÇİM ARACINI DAYAYIP YÜKSEK SESLİ MÜZİK YAYINI YAPILDI

Mudanya ilçesinde de CHP’li Belediyenin Mütareke Meydanı’na koyduğu dev ekranın yanına AKP’nin seçim araçları çekilerek yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya Mütareke Meydanı'na konulan LED ekranların yanına araçlarını çekip sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Nasıl tahammülsüz, saldırgan bir kafayla mücadele ettiğimizi görün. Tüm televizyonlar, gazeteler emrinizdeyken bile en ufak bir sese tahammülünüz yok. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu’nun sesini kısmak için gönderdikleri bir araç yetmedi, ikinci aracı meydana sokmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer tahammülsüzlük ve saldırganlığa direniyor, direnmeye devam edecek. Sana Söz nefret dili kaybedecek, hoşgörü ve sevgi kazanacak” diyerek AKP'lilerin müdahalesine tepki gösterdi.

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