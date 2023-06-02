Seçimin gölgesinde rantın önü açıldı
Çevre Bakanlığı ve belediyeler seçim sürecinde boş durmadı. Muğla’nın eşsiz güzellikteki bazı koyların imara açıldı. İlçe ilçe şu kararlar alındı:.
BODRUM: Fesleğen Mahallesi'nde yapılması planlanan “Arturna Rüzgâr Enerji Santrali”projesine izin verildi.
■ Torba-Çamlık-Kızılağaç Doğal Sit Alanının koruma statüsüne alındı.
■ Müksebi (Ortakent)-Yahşi-Gürece-Yaka mahalleleri imar planında değişiklik yapılarak koruma amaçlı revziyon alanı belirlendi.
■ Yalıkavak Mahallesi'nin nazım imar planındaki değişiklik onaylandı.
MARMARİS: Karacasöğüt Mahallesi'nde mahkeme kararıyla durdurulan marina genişletme inşaatı için yasalar göz ardı edilerek “ÇED olumlu” raporu verildi.
■ Selimiye Mahallesi Derindere Azmak mevkiinde içerisinde 300'den fazla zeytin ağacı olan yere MUÇEV için marina izni verildi.
■ Hisarönü Mahallesi'nin imar planı değiştirilerek yaşlı bakımevi ve özel rekreasyon alanı yapımına izin verildi.
FETHİYE: Kelebekler Vadisi'nde doğal sit alanının koruma statüsü ‘nitelikli doğal koruma alanı' olarak değiştirildi. Bu tescil ile emsalsiz koyun yapılaşmaya açılması endişesi doğdu.
■ Aksazlar Koyu'nda “tekne bağlama iskelesi” adıyla yaklaşık 300 yat kapa siteli marina yapılmasına izin çıktı.
■ Günlükbaşı Mahallesi sınırlarında kalan 5 hektarlık rezerv yapı alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.
MİLAS: Demirciler Mahallesi'nde çevrecilerin istemediği rüzgar enerji santrali projesi onaylandı.
YATAĞAN: Atatürk ve Madenler mahallelerinde 47.5 hektarlık alanın imar planı Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde değiştirildi.
DALAMAN: Dalaman Çayı üzerinde 4 adet hidroelektrik santralinin bulunduğu alanın imar planına ilave yapıldı. Bu bölge “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı” ilan edilerek, yeni tesislerin önü açıldı.
MENTEŞE: Kaynarca Mahallesi'nde güneş enerjisi santralleri kurulması için imar planı değiştirildi.