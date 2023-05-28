Seçimin tek adresi SÖZCÜ TV

SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek yönetiminde; Fatih Portakal, İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Serap Belovacıklı, Can Coşkun ve Gökhan Kayış’ın sunumlarına, gazeteciler, yazarlar, siyaset bilimciler ve hukukçular yorumlarıyla katkı verecek.

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TARİHİ seçimde bugün yeni cumhurbaşkanını seçecek Türkiye, 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi sandık sonuçlarını bir kez daha anbean SÖZCÜ TV'den takip edecek.

Saat 13.00'te başlayacak Seçim Özel yayınında; SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek yönetiminde gün boyu Fatih Portakal, İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Serap Belovacıklı, Can Coşkun ve Gökhan Kayış'ın sunumlarına İsmail Saymaz, yorumlarıyla destek verecek.

Sandıklar açıldıkça sadece Anadolu Ajansı ve ANKA Haber Ajansı'ndan değil Yüksek Seçim Kurulu ve partilerden gelen veriler, anlaşılır ve sade grafiklerle ekranda olacak. Gazeteciler, yazarlar, siyaset bilimciler ve hukukçular tarafsız analizlerle sonucu değerlendirecek…

İşte ‘Seçim Özel'in özel kadrosu

■ Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu

■ Gazeteci Nevzat Çiçek

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur

■ Hukukçu-Akademisyen Dr. Ruşen Gültekin

■ Siyasal Analist Suat Özçelebi

■ Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz

■ Ekonomist Devrim Akyıl

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. Murat Somer

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. G. Erdoğan Tosun

■ İletişimci-Yazar Ayşen Şahin

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. Evren Balta

■ Siyaset Bilimci Dr. Onur Alp Yılmaz

■ Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan

■ Siyaset Bilimci Sezin Öney

■ Eski Milletvekili Nazif Okumuş

■ Hukukçu Bülent Yücetürk