Şehit itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Yangına müdahale sırasında çatıdan düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İBB İtfaiyesi eri Özcan Gök, Ümraniye Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesinde 13 yıldır görev yapan itfaiye eri Özcan Gök, İMES Sanayi Sitesi'ndeki yangına müdahale ederken çatıdan düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehit Gök'ün Türk Bayrağına sarılı tabutu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye İnkilap Mahallesi Kocatepe Camii'ne getirildi.
Şehit Gök; İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkanı Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB bürokratları ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve mesai arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığına defnedildi.
NE OLMUŞTU?
İBB İtfaiyesi, 9 Haziran'da Ümraniye Esenşehir Mahallesi İMES Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına ekipleriyle müdahale etti. Yangında görevli Özcan Gök, 11.00 sularında ağır metal yangınını kontrol etmek amacıyla çıktığı çatıdan binanın iç kısmındaki merdivenlere düştü. Ambulansla önce Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Gök, ilk müdahale ve tedavisinin ardından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine sevk edildi. Özcan Gök tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
1982 doğumlu Özcan Gök, Ümraniye Grup Amirliği'nde görev yapıyordu. 13 yıllık itfaiye eri olan Gök, evli ve 2 çocuk babasıydı.