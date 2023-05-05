Selvi Kılıçdaroğlu paylaştı: Hep özlersiniz…

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından doğum gününe ilişkin paylaşım yaptı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerine yönelik yoğun programı devam ederken Selvi Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“HEP ÖZLERSİNİZ”

Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı video görüşmeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm.

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