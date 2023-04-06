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Selvi Kılıçdaroğlu’ndan yeni fotoğraf

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gece yarısı bir fotoğraf paylaştı.

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Selvi Kılıçdaroğlu’ndan yeni fotoğraf

Kısa süre önce sosyal medyaya giriş yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaştı.

Ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçilerine sunan Kılıçdaroğlu, “Eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum. Herkese iyi geceler” dedi


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