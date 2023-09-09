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Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 15:15 - 09 Eylül 2023 Güncellenme:
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Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün bir TV programındaki  yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma açıldı. (AA)

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