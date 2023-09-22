Siber saldırılar arttı, kredi kartlarından habersiz çekim patladı

Son haftalarda artan kredi kartı dolandırıcılıkları ve hesaplardan habersiz para çekilmesi birçok kişiyi mağdur ediyor. Kartları internete açık olan birçok kişi, hesaplarından para çekilmesinin şokunu yaşıyor. Sabah uyandığında kredi kartlarından yurt içi ve yurtdışı sitelerden ve şirketlerden alışveriş yapıldığı öğrenen kişiler, banka ile temasa geçiyor.

Veli TOPRAK

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Kredi kartı dolandırıcılığı ve hesaplardan habersiz para çekilmesini TBMM gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Uzun, kendisine iletilen birçok dolandırıcılık şikayet belgelerini SÖZCÜ ile paylaştı ve “Bakanlık bir an önce konunun paydaşları ile bir araya gelerek gerekli önlemleri almalıdır” dedi. CHP'li Uzun, siber saldırıların artmasına dikkat çekti ve şunları söyledi:

E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLER ÇALINDI…

– Geçtiğimiz aylarda 85 milyon yurttaşımızın tüm bilgilerinin bulunduğu e-Devlet’te verilerin çalındığı ve 85 milyon vatandaşımızın, TC kimlik no, telefon, adres ve tapu bilgileri bir internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıkmıştı. Bu internet sitesinde, Türkiye’de yaşayan herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi, ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabildiği, tapu ve diğer bilgilere ücretli üyelik karşılığında ulaşılabildiği, siteye e-mailinizle üye olunabildiği iddia edilmişti.

– Bunun dışında bazı şirketlerin de uğradığı siber saldırılar sonucu müşteri verilerinin çalındığı kamuoyunda huzursuzluk yaratırken eş zamanlı olarak dolandırıcılık olaylarında artışın görülmesi nasıl bir tehdit altında olduğumuzu göstermektedir.

BAKANLIK HAREKETE GEÇMELİ

– Özellikle son aylarda kredi kartlarından habersiz çekimler yapıldığı ve banka hesaplarının boşaltıldığı şikayetleriyle vatandaşlarımızın bankalara yaptığı başvurularda büyük bir artış görülmekte. Sabah uyandığında kredi kartlarından yurtiçi ve yurtdışı sitelerden ve şirketlerden alışveriş yaptığını öğrenenler şaşkına dönüyor. Çareyi bankayı aramakta bulanları ise uzun bir süreç bekliyor.

– Kartlar iptal ediliyor ve iade işlemi için birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. Bu sorun sadece kredi kartlarında değil habersizce hesaplarından para çekilen ya da parası başka hesaba aktarılanlarında şikayetleri çok fazla. Bakanlık bir an önce konunun paydaşları ile bir araya gelerek gerekli önlemleri almalıdır. Aksi taktirde sadece vatandaşlarımız değil sektör paydaşlarını da daha zor günler beklemektedir.

Uzun'un bakan Şimşek'e yönelttiği sorular şöyle:

– Son 1 yılda kaç banka müşterisi bilgisi ve onayı dışında kredi kartından harcama yapıldığı şikayeti ile ilgili bankaya şikayet başvurusunda bulunmuştur? Şikayet sayılarının bankalara göre dağılımı nedir? Toplam tutar ne kadardır? Bankalara göre dağılımı nedir?

– Son aylarda gerek kamuoyuna yansıyan haberlerde gerekse bizlere ulaşan tüketici şikayetlerine bakıldığında kredi kartı dolandırıcılığında artış görünmektedir. Bunun e-Devlet verilerinin ve bazı şirketlerin müşteri verilerinin çalınması ile ilgisinin olup olmadığı araştırılmış mıdır? Bu konuda başlatılan adli ya da idari bir soruşturma var mıdır?

– Son 1 yılda kaç banka müşterisi bilgisi ve onayı dışında banka hesabından çekim yapıldığı şikayeti ile ilgili bankaya şikayet başvurusunda bulunmuştur? Şikayet sayılarının bankalara göre dağılımı nedir? Toplam tutar ne kadardır? Bankalara göre dağılımı nedir?

– Artan dolandırıcılık vakalarına dair Bakanlığınız, BDDK ve Banka yetkilileri ile birlikte yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa ne gibi adımlar atılmıştır? Birçok insanın mağdur edildiği bu dolandırıcılık vakalarının önünü almak ve daha güvenli bir bankacılık sistemi kurmak adına acil eylem planı oluşturulmuş mudur?

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