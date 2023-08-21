Abone Ol

Silivri’de orman yangını

Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki ormanda 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Silivri’de orman yangını

AYRINTILAR GELECEK…

Korkutan yangın! 2 bin balya saman kül olduİlginizi ÇekebilirKorkutan yangın! 2 bin balya saman kül oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam