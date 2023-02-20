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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.

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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

TUTUKLU SAYISI 21 OLDU

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)

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