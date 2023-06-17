Sinan Aygül’e saldırı: Bir daha başkan hakkında yazarsan…

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, bir grubun saldırısına uğradı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aygül, kendisine saldıranların AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu öne sürdü.

Orhan BOZKURT

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını duyurdu.

‘BİR DAHA BAŞKAN HAKKINDA YAZARSAN GEBERİRSİN’ TEHDİDİ

Gazeteci Aygül, kanlar içerisindeki fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Biraz önce Tatvan’da Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek ‘Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin’ diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesi’ne götürülüyorum.”

BELEDİYEDE YAŞANAN USULSÜZLÜK İDDİALARINI YAZMIŞTI

Gazeteci Sinan Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmiş ve şunları yazmıştı:

“Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesi’nin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesi’nin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin @TatvanBld Belediye orası babanızın çiftliği değil illa ‘ihaleye fesat karıştırma’ dosyası mı açılması lazım…”

Gazeteci Aygül, saldırı sonrası kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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