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Sınav sorularını önceden alan polise dolandırıcılıktan hapis

Kayseri'de, polislik sınavı sorularını FETÖ mensuplarından önceden aldığı iddiasıyla yargılanan Y.K. , 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sınav sorularını önceden alan polise dolandırıcılıktan hapis

Polislik sınavı sorularını önceden aldığı öne sürülen tutuksuz sanık Y.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Y.K.’nin, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yargılandığı duruşmaya müşteki Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı da katıldı.

“HAKSIZ KAZANÇ”

Savcı, mütalaasında, sanığın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmasını istedi. Y.K., savunmasında, polislik sınavına hazırlandığı dönemde, sınavdan önce soruların bir örgüt üyesi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

Haksız kazanç nedeniyle devlete borcunu ödediğini belirten Y.K, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Y.K’ye “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Heyet, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. (AA)

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