Sınav stresi bitti barınma stresi başladı

Milyonlarca üniversiteli yurt ve kiralık ev derdine düştü. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler yüksek kiralar ve faturalarla karşı karşıya kaldı. Ev kiralamanın bedeli, ailelerin karşılayabileceği gibi değil...

Deniz AYHAN

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Milyonlarca genç ve aileleri için üniversite için sınav stresi geride kaldı ancak sıkıntı bitmedi… Şimdi önlerinde barınma sorunu var. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz “KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, çadırda mı kalacak? Ev tutmanın maliyeti geçen yıl 15 bin 960 liraydı, bu yıl 33 bin 919 lira oldu'' dedi. Karakoz, öğrencilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu sıkıntıyı şöyle anlattı:

KALACAK YERLERİ YOK

– Özellikle büyükşehirlerde okuyacak üniversiteliler, KYK yurduna yerleşememişse kalacak yeri de yok demektir. Ailelerin özel yurt fiyatlarıyla, ev kiralarıyla ve faturalarla baş edebilmeleri mümkün değil.

– 2022'de İstanbul'da kiralık bir daire ortalama 8 bin liraydı, bugün 17 bin lira. Ankara'da 6 bin liraydı, 14 bin liraya çıktı. İzmir'de 7 bin liraydı, 15 bin lira oldu.

– Geçen yıl başka bir şehre kayıt yaptırmak için giden öğrenci gidiş-geliş otobüs biletini ortalama 540 liraya alırken bu yıl 980 lira oldu. Geçen yıl ortalama 365 lira olan apartman aidatı bu yıl 585 liraya çıktı. Elektrik faturası 301 liradan 353 liraya yükseldi. Su faturasına 221 lira ödenirken bu yıl 316 lira ödenecek.