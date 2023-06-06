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Sınırda 6’sı FETÖ mensubu, 29 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Sınırda 6’sı FETÖ mensubu, 29 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2’sinin polislikten, 2’sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1’inin serbest meslek mensubu ve 1 diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi” denildi. (DHA)

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