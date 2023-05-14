Sinop Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Sinop’ta, 8 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Sinop ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Sinop seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Sinop'un 8 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 171.700 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Sinop’ta ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%55,2
|2018
|CHP
|%24,2
|2018
|İYİ Parti
|%9,2
|2018
|MHP
|%7,2
|2018