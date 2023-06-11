Sinop’ta kafede tartışma çıktı: Bir kişiyi döverek öldürdüler

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada darbedilerek hastanelik olan kişi hayatını kaybetti. Olaya karışanlardan 4 kişi ise tutuklandı.

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Sinop Boyabat’ta bir kafede 9 Haziran akşamı meydana gelen olayda, 30 yaşında ve 2 çocuk babası olan Ömürcan Erkeçli ile Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Erkeçli darbedildi. Olaya karışan 5 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak ile 9 mermi ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Yasin M. serbest kalırken, diğer 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Darbedilen Ömürcan Erkeçli, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Erkeçli’nin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı ise bir vatandaştan tarafından kameraya kaydedildi. Videoda aldığı darbeler sonucu kanlar içinde hareketsiz yerde kalan Erkeçli’ye, saldırganların tekme ve sert cisimlerle vurmaya devam etmeleri dikkat çekti.

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