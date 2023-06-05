Şırnak Valiliği: Olay terör saldırısı, 1 kişi gözaltında

Şırnak Valiliği, "Cizre ilçesi Sur mahallesinde 04.06.2023 günü saat 21:00 civarında Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem özel aracında Silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiştir" denildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili yapılan tahkikatta olayın terör saldırı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

1 şüphelinin gözaltına alındığının duyurulduğu valilik açıklamasında, “Cizre ilçesi Sur Mahallesinde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi. DHA