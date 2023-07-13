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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör sona erene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:17 - 13 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi.

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1’i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

YERLİKAYA: TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.  Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.” İfadelerini kullandı.

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