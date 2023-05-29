Sisi, Erdoğan’ı arayıp tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

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