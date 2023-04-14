Sitenin istinat duvarı çöktü: 32 daire boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu hasar meydana geldi. Dört apartmandaki 32 daire tahliye edildi, evinin salonunun duvarı yıkılan biri kişi yaralandı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir sitede meydana gelen olayda, sitenin istinat duvarının çöktü.

Evinin salonunun duvarı yıkılan Enver Yiğit yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi ve bölgede güvenlik önlemi alındı.

Hasar gören 4 apartmanda oturan 32 kişi, tahliye edilerek misafirhaneye yerleştirildi veya yakınlarının yanına gitti.

Kaan Koç isimli bir vatandaş, olayın ilk önce tuğlalardan ve duvardan gelen seslerle başladığını, daha sonra büyük bir patlama sesi duyulduğunu ve odanın sallanmaya başladığını söyledi. (AA-DHA)

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