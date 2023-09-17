Sivas Katliamı davasındaki zaman aşımı kararına tepki

Eskişehir’de Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, Sivas Katliamı'na ilişkin firari üç sanığın yargılandığı davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine tepki gösterdi. Başkan Ilgın, "İnsanlık davasında zaman aşımı olmaz, Sivas’ı hiç kimse bize unutturamaz" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen CHP Milletvekili Utku Çakırözer Sivas Katliamı davasında verilen zamanaşımı kararına tepki gösterdi.

“DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da görülen Sivas Katliamı'na ilişkin firari 3 sanığın yargılandığı son davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, davanın zaman aşımı ile düşmesine karar verdi. Karara tepkiler sürerken, Eskişehir'de Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ve dernek yöneticileri ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yöneticileriyle bir araya gelen CHP Milletvekili Utku Çakırözer de karara tepki gösterdi. “Sivas'ı hiç kimse unutturamaz” diyen Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Mahsuni Ilgın, “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu kararla ilgili tüm sivil toplum örgütleriyle bir basın açıklaması yapacağız. Sivas'ı hiç kimse bize unutturamaz, Sivas'ı asla unutmayacağız ve bu davanın peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“SİVAS KATLİAMINI UNUTTURMAYACAĞIZ”

Sivas katliamında verilen zamanaşımı kararının vicdanlarda yeri olmadığını söyleyen Çakırözer de şunları söyledi:

“Evrensel kural var, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Ama bizim mahkememiz ‘bu insanlığa karşı işlenmedi’ diyor. Bunun adı nedir? Bu alınan karar hukuken de, vicdanen de, ahlaken de doğru değildir. Buna tepkimizi Eskişehir'de derneklerimizle gösteriyoruz. Bu tepki adalete, hukuka inanan milyonların tepkisidir. Hepimizin içi yanıyor. Bu karar kimsenin vicdanına sığmamıştır. 33 canımızı diri diri yakanlar elini kolunu sallayarak dolaşacaklar! Vicdanlarda yerini bulmayan hiçbir kararın hukuken de yeri yoktur. Sivas katliamında yitirdiğimiz canlarımızı, aydınlarımızı unutmadık, unutturmayacağız.”

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