Siyasetin kahinleri

Süleyman Soylu, Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, aylar önce Altılı Masa’nın İYİ Parti lideri Akşener eliyle dağıtılacağını söyledi. İşte farklı partilerden 3 siyasinin öngörüleri.

Veli TOPRAK

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıklaması Türkiye'nin önemli bir kısmı için sürpriz oldu. Ancak siyaset dünyasından 3 isim var ki, Akşener'in çıkışını çok önceden öngördü.

Bu isimlerden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Süleyman Soylu, bir ay önce Aydın'da yaptığı konuşma ile Altılı Masa'da yaşanacak krizi ‘önceden' haber verdi. Soylu, 4 Şubat'ta Akşener'le DYP'de siyaset yaptıklarını hatırlatarak şöyle dedi: “Biz ona hiç güvenmezdik. Söyleyeyim; Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AKP'nin kuruluşunda AKP'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de Altılı Masa'yı döndürüyor. ‘Hangi gün satacağım' diye bekliyor. Hiç güvenilmez.”

2023'ün Mart ayında görüşürüz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kasım 2022'de Elazığ'da katıldığı yerel Kanal 23 televizyonunda Millet İttifakı için çarpıcı ifadeler kullandı. İnce, “Oradan (Altılı Masa) hiçbir şey çıkmaz. Millet İttifakı dağılır. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını Altılı Masa'ya kabul ettiremez. Ettirirse Sayın Meral Akşener ayrılır. Başka ittifaklar doğar. Dolayısıyla oradan hiçbir şey çıkmaz” dedi. Muharrem İnce'nin yine geçen yıl CNN Türk'te katıldığı bir başka programda ise 3 Mart tarihini işaret etmesi dikkat çekti. Partisinin birinci olacağı iddiasını vurgulayan İnce, “Önümüzdeki 3 Mart'ta da görüşürüz. Ortalık ayağa kalkacak. Merak etmeyin” ifadesini kullandı.

Meral Akşener masayı dağıtır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 10 Haziran 2022'de bir yerel televizyon kanalında, “Altılı Masa'dan hiçbir şey çıkmayacak. Dağılacak masa. Meral Akşener dağıtacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyecek. Mansur Bey'in adaylığını ön plana çıkartacak. Mansur Bey'i aday yapmayacaklar. Bunun üzerine kendisi aday olacak” dedi. Özdağ 4 Kasım 2022'de ise bir başka yerel televizyonda “Akşener'in çok kısa bir süre içinde 6 Masa'yı dağıtarak kalkacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.