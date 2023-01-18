Abone Ol

Soba faciası: Anne ve çocukları can verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 15:22 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Soba faciası: Anne ve çocukları can verdi

Yenice Mahallesi’nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç’ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor. (AA)

7 kişilik aile sobadan zehirlendi: 2 kişide yanıklar oluştuİlginizi Çekebilir7 kişilik aile sobadan zehirlendi: 2 kişide yanıklar oluştu
anne aydın Haber Kadın Sağlık
X Reklam