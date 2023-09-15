Sokak ortasında gazeteci döven AKP’li başkanın korumaları tahliye edildi

Bitlis’te, gazeteci Sinan Aygül‘e saldırıdan tutuklanan AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumaları, ilk duruşmada tahliye edildi. Görüntülere rağmen önce gazeteci Aygül’ün kendilerine saldırdığını ileri süren sanıklar, Aygül’ün kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğini de iddia etti.

Orhan BOZKURT

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e saldırıdan tutuklanan AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysal hakkında dava açıldı.

Tatvan'daki Kültür Mahallesi’nde 17 Haziran’da yaşanan olayda gazeteci Aygül’ü darbettikleri iddiasıyla “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılmaları istenen belediye çalışanı Yücel Baysal ile polis memuru Engin Kaplan'ın yargılanmasına başlandı.

“CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET ETTİ” SAVUNMASI

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldı. Gazeteci Sinan Aygül ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Aygül ve avukatları da saldırının “öldürmeye teşebbüs” olduğunu ifade ederek sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirtti.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, gazeteciler ve avukat da katıldı. Tutuklu sanıklar, Aygül'ün kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini, önce onun kendilerine saldırdığını ileri sürdü.

“AZMETTİRİCİ BELEDİYE BAŞKANININ KENDİSİDİR”

Gazeteci Sinan Aygül ise ifadesinde, şunları kaydetti

“Ben nedamet göstermesi gereken birilerini bekliyordum ama karşımda sırıtan iki insan görüyorum. Ben uzun süredir diş tedavisi görüyorum. Olay günü de diş randevusu için kliniğe gittim. Klinikten çıktığımda arabada ikisiyle göz göze geldim.

Beni tanımadıklarını söylüyorlar ama ben belediye başkanı ile görüşmeye gittiğimde veya başkan beni ziyaret ettiğinde başkanın çantasını suyunu tutan insanlar bunlar. Beni tanımıyor olmaları mümkün değil.

Onlara küfrettiğimi söylüyorlar ama ben diş hekiminden çıktığım için ağzım hem anestezi etkisindeydi hem de tamponlar vardı. Bırakın küfretmeyi, konuşacak durumum yoktu.

Zaten ilk saldırıdan sonra boynumu sıkıp, ‘Geylani hakkında yazanın sonu bu olacak’ dedi. Polis memuru Kaplan’ın, yaklaşanlara ‘Ben polisim kimse yaklaşmasın’ dediğini ben duydum.

Tatvan Belediye Başkanı olan Mehmet Emin Geylani ve etrafındaki rant çetesi benim yazdıklarımdan dolayı rahatsız olduğu için bu saldırı oldukça planlıydı ve azmettiricisi belediye başkanının kendisidir”

Avukatların savunmalarının ardından karar veren mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması nedeniyle iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.

“KAMU VİCDANI BU KARARLA ALTÜST OLMUŞTUR”

Aynı zamanda Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan gazeteci Aygül ve avukatları, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Aygül, artık kimsenin can güvenliğinin olmadığını belirterek, “Kamu vicdanı bu kararla altüst olmuştur. Benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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