Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süren rahatsızlığı nedeniyle İzmir’de bir özel hastanede tedavi gören ve dün istirahat için geldiği İzmir’deki evinde sabaha karşı hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye ve Camii'de düzenlenen iki ayrı törenin ardından toprağa verildi.

Latif SANSÜR

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CHP'li Başkan Levent Tuncel için ilk tören Söke Belediyesi önünde yapıldı. Başkan Tuncel’in Türk Bayrağına sarılı naaşı Söke Belediyesi'ne getirilirken, ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Kaymakamı Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partiler ve çeşitli kurum kuruluşlar ile STK'ların temsilcileri, belediye personeli başta olmak üzere çok sayıda Sökeli vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen ilk törende duanın ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bir konuşma yaptı.

Aksoy konuşmasında; “Mütevazı kişiliği ile tanıdığım Levent Tuncel Başkanımızla çalışma fırsatım oldu. Söke için güzel düşünceleri ve projeleri olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmı hayata geçirdi. Uzun süredir giderek artan bir rahatsızlığının olduğunu da biliyordum. Vefatı bizleri çok üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Söke Halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

İKİNCİ TÖREN CAMİDE

Belediye önündeki törenin ardından Koca Cami'ye geçildi. Koca Cami'deki cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kahramanmaraş'ta görevde olan Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı. Koca Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Başkan Tuncel, Tekin Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

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