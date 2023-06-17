12 yaşındaki Abdülbaki’nin ölümünde sıcak gelişme

Şanlıurfa'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Abdülbaki D.'nin yatılı kaldığı kaçak Kuran kursunun yakınındaki ahırda asılı halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan eğitmeni A.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi’nde dini eğitim verilen ve Diyanet’e bağlı olmayan bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.’den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Başlatılan aramalarda, çarşamba günü Abdülbaki D., dini eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi’ndeki bir ahırda asılı bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Abdulkadir D.’nin kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kurs kapatılırken, kursta öğrencilerden sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P., gözaltına alındı.

KAYITLARA İNTİHAR OLARAK GEÇTİ

Abdulbaki’nin kaybolduktan 30 saat sonra dini eğitim gördüğü kursun yakınında bulunan 1 metre 90 santim yüksekliğinde, atıl vaziyetteki ahırda, vatandaşların ihbarıyla bulunduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nda ön otopsi raporu çıkan çocuğun, sol ön kol dışta 2 adet 2 santimlik birbirine paralel sıyrık olduğu belirlenirken, sol kol üstte ise, 3 santimlik yara olduğu belirtildi. Anal ve genital muayenede ise ‘postmortem dilatasyon dışında özellik görülmedi’ yani ölüme bağlı doğal şişme ya da genişleme olduğu kaydedildi.

KURSTAN 2 DEFA KAÇMIŞ

Abdulbaki D.’nin ailesinin zoruyla kursa gittiği iddia edilirken, bir yıl içinde 2 defa kaçarak eve döndüğü, ancak ailesi tarafından yeniden kursa götürüldüğü ileri sürüldü. 2018 tarihinde Beşat Mahallesi’nde açılışı yapılan kursun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olmadığı öğrenildi.

Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin suç duyurusunda bulundu.

“SABAH NAMAZINDAN SONRA DIŞARI ÇIKMIŞ OKULA DA GİTMEMİŞ”

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulbaki’nin de eğitmeni olan A.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.P. ifadesinde “Abdulbaki’nin olay günü de okula gitmediğini belirterek, Olay günü kursun kamera kayıtlarının incelediklerinde Abdulbaki D. sabah namazını kıldıktan sonra 05.18’de dışarı çıkıyor. O anlar kamera kayıtlarında mevcuttur. O gün okula da gitmemiş bunun üzerine aileye haber verdik. Başka bir sıkıntısı yoktu” dedi. (DHA)

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