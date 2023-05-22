“28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” diyen imamın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun hutbe sırasında, “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim 2 tane silahım ağzına kadar dolu. 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor. Ermeni döllerinden ne çekiyor.” şeklindeki sözleri tepkilere sebep oldu. İfade veren Gündoğdu'nun “Hutbede ‘Allah devletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin’ dediğim sırada bana tepki gösterdiler." dediği öğrenildi.

Habip ATAM

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Sultangazi, Cebeci Camii İmamı Murat Gündoğdu'nun geçtiğimiz Cuma günü verdiği hutbede söylediği sözler, cami cemaatinden bazı kişilerin tepkisine sebep oldu.

H. D(44) ve oğlu E. D.’nin (28) tepki gösterdiği imam Murat Gündoğdu “Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine tartışma büyüdü. İki taraf ta birbirinin üzerine yürüdü. Cami cemaatinden bazı kişiler de tartışmaya katıldı, bazıları da tarafları sakinleştirmek için çaba gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Cuma namazı sırasında çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaşananlar üzerine duruma müdahale etti. İmamdan şikayetçi olduklarını belirten baba ve oğlu emniyete giderek ifade verdi.

Şikayet üzerine cami imamının ifadesi alındı. İfade veren Gündoğdu’nun da “Hutbede ‘Allah devletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin' dediğim sırada bana tepki gösterdiler. Ben devletin başında kim olursa olsun ben devlet büyüklerime her zaman dua eden bir adamım” dediği öğrenildi.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ALDILAR

Polisin aldığı ifadeler savcılığa bildirilerek olay evrakları adliyeye gönderildi. Şikayetçi olan iki taraf da, birbirlerinden şikayetlerini geri aldılar. Ancak evrakların gönderildiği adliyedeki sürecin devam ettiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığının da imam hakkında idari soruşturma başlattı.

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