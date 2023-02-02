7 kişinin öldüğü kavganın nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın eşinden şiddet gören bir kadının babasının evine sığınmasıyla başladığı öğrenildi. Diyarbakır Başsavcılığınca olayda yer aldıkları tespit edilen iki tarftan 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Saldırıda ölen 5 kişinin ise aileleri sakinleştirmek için yardıma giden komşuları oldukları ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Silvan ilçesinin Gökçetevek Köyü'nde 3 yıl önce dünür oldukları belirlenen iki aile arasında çıkan ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili delilleri toplayan Başsavcılık soruşturmasını tamamladı.

17 KİŞİYE DAVA AÇILDI

İddianamede 7 kişinin öldüğü olayla ilgili kız ve erkek tarafından 17 kişiye dava açıldı. İddianameye göre, Gülşen Poyraz adlı kadın eşi Zeynal Poyraz'dan gördüğü şiddet ve geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek babası Enver Tekin'in köydeki evine sığındı. Kadının eve dönmemesi üzerine Tekin ve Poyraz aileleri arasında husumet başladı.

Bunun üzerine damat Zeynal ile yakınları Mehmet Fatih, Cahit, İskan, Yunus, Hakim, Abdulsamet, Şükrü, Cuma, Mehmet Fikri Poyraz ile çatışmada hayatını kaybeden damadın kuzeni Süleyman Eleftoz kızın babasının evine geldi.

Evlerinin damadı ve yakınları tarafından basılacağını bilgisini önceden alan Tekin ailesi de silahlı şekilde beklemeye başladı. Poyraz ailesinin eve gelmesiyle birlikte Tekin ailesi, silahlarını ateşledi ve olayda Süleyman Eleftoz hayatını kaybetti.

AYIRMAYA ÇALŞAN KOMŞULAR SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silah sesleri üzerine merak edip evlerinden dışarı çıkan ve tarafları sakinleştirmeye çalışan komşuları Edip Oğraş ile Aziz, Gökhan, Halise ve Münevver Narin de açılan ateşle hayatını kaybetti, Cevat, Cevad, Mevlüt, Felat, Burak Narin, Münevver Bağlı ve Teymen Yapıcı da yaralandı. Yoğun silah sesleriyle bölgeye giden jandarma tarafları güçlükle sakinleştirirken, 4 adet silah ele geçirildi. Olayda kullanılan diğer silahlar ise taraflarca gizlendi.

“YARDIMA GİDERKEN EŞİMİ KAYBETTİM”

Silah sesleri üzerine merakla evinden çıkan Hasan Narin ifadesinde, “Silah sesleri Enver Tekin'in evinden geliyordu. Eve doğru gittiğimde Enver evden getirdiği kalaşnikofla dışarı çıktı. Evin arkasına doğru giderek ateş açtı” dedi.

Mağdur Vedat Narin ise, “Enver Tekin'in evinden silah sesleri gelince merakla dışarı çıktım. Enver'in oğlu Fırat elinden yaralıydı. Açılan ateşle babam Cevad, amcam Mevlüt ile Felat Narin’in yaralandı” ifadesini kullandı.

Mağdur İhsan Narin de, “Enver Tekin'i arayıp ne olduğunu sordum. O da ‘Evimi bastılar gel' deyince evine doğru gittim. Burada eşim Münevver ile Halise, Aziz ve Gökhan Narin isimli akrabalarımın öldürüldüğünü gördüm” dedi.

Mağdur Cevat Narin, silah sesini duyunca evden çıktığını, sesin geldiği yöne doğru gittiği sırada kalaşnikofla yoğun ateşe maruz kaldığını belirterek, “Kolumdan yaralanınca sağa, sola kaçışarak kendimizi korumaya çalıştık” dedi.

“ÇATIŞMA OLMASIN DİYE GİTTİM KARDEŞİM ÖLDÜ”

Evinin damında uyurken silah sesleriyle uyandığını belirten Münevver Bağlı ise şu ifadeyi verdi: “Yoğun silah sesi gelince korkudan kafamı kaldıramadım. Sesler kesilince Enver'in evinin önünde elleri silahlı 7-8 kişi gördüm. Bu şahıslar tekrar evin etrafına dağıldı. Bağırma sesleri üzerine komşu olduğumuz için yardım etmek için bende eve doğru hareket ettiğimde tekrar ateş edildi. Patika yola kaçtım, Gökhan Narin yaralandı”

Mağdur Nedim Oğraş, “Ben uyuyordum, silah seslerine uyandım ve ateşin Enver Tekin'in evinden geldiğini görünce o yöne doğru gittiğimde ateş devam ediyordu, olayla kardeşim Edip Oğraş öldürüldü” dedi.

“KAYINBABAM ÖLDÜRDÜ”

Gelinin kız kardeşi Songül Tekin de, “Kapımız çalındı. Kim olduklarını sorunca cevap alamadım. Kapı önüne baktığımda silahlı 4 kişi gördüm. Evin etrafında da silahlı kişiler görünce dışarı çıkmadık. Bize ateş açtılar, yardıma gelmek isteyen komşularımıza da ateş açtılar. Eniştem Zeynal'ın amacı ablamı evden çıkarıp ailemizle birlikte öldürmekti.” ifadesini kullandı.

Evin gelini olan Fatma Tekin, “Kayınbabam olay öncesinde kalaşnikofu temizliyordu. Poyraz ailesinin eve geleceğini haber aldığını, silahla nöbet tutacağını söyledi. Süleyman Eleftoz'u kayınbabam öldürdü ve sonra da bize ‘o adamı vurmasaydım, evimizi tarayacaktı' diyerek silah ve kovanlarla evden ayrıldı” dedi.

“BİZ PKK'LIYIZ DİYEREK ATEŞ AÇTILAR”

Zeynep Tekin de silah sesleriyle uyandığını, ablası Gülşen'in kapıdakilere kim olduklarını sorduklarında “Biz teröristiz” cevabı aldığını belirterek, “Ablam kapıda eşi Zeynal Poyraz'ın olduğunu görünce ona küfretti. Sonra yoğun silah sesleri geldi, aşırı barut kokusu olunca banyoya sığındık. Babam Enver kapıdaki kişiyi öldürdüğünü söyledi” dedi.

Yaralanan Teymen Yapıcı olayda yaralanan kişileri hastaneye götürmek için evden çıktığında kendisinin de yaralandığını belirterek sanıklardan şikâyetçi oldu. Her iki aileye mensup sanıkların el ve yüz svaplarında atış artıkları tespit edildi.

Sivi Tekin ise ifadesinde, “Kızım Gülşen ile damadım arasında sorunlar vardı. Kızım bizde kalıyordu. Olay günü gece 01.30'da kapımız çalındı ve PKK'lı olduklarını söylediler. Biz açmadık. Kapı önündekiler ikiye ayrıldı, sonra silah sesleri geldi” dedi.

İddianamede Tekin ve Poyraz ailesine mensup 17 sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığı belirtilirken, sanıkların kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

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