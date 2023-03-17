9 bin 881 depremzede hastanelerde tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1834'ü yoğun bakım servisinde olmak üzere 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* 9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi, yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda.

* En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. (DHA)