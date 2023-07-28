Akbelen’de direniş büyüyor, desteğe gelenler bölgede toplanıyor

Linyit sahasının genişletilmesi için ağaç kıyımı yapılan Akbelen'de köylülerin başlattığı direniş çevrecilerin de desteğiyle sürüyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri çevre illerden gelenleri geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye alıyor...

Yaşar ANTER

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Milas'a bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanının, linyit sahasını genişletmek isteyen şirket tarafından kesilmesini önlemek için mücadele veren bir grup köylü ve çevreci geceyi bölgede geçirdi.

Bugün saat 07.00'den itibaren ise çevre il ve ilçelerden desteğe gelen çevreciler, metal bariyerlerle çevrelenen Akbelen ormanındaki izin verilen bölgeye girmeye başladı. Orman alanına girmek için gelenler kimlik kontrolü yapılarak içeri alınmaya başlandı.

Aralarında İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa'nın da bulunduğu çeşitli illerden desteğe gelen çevreciler, “İkizköy, Kazdağları el eleyiz, Akbelen ormanını kestirmeyeceğiz”, “Akbelen ormanını kestirmeyeceğiz”, “Burada yaşam var”, “Kömüre hayır”, “Doğa katliamına hayır”, “Zeytinime, havama, suyuma dokunma”, “Zeytin için adalet” slogan ve pankartları işliğinde bölgeye doğru yürüdü.

Önlem alıp, yolun çevresini metal bariyerlerle kapatan jandarma ve polis ekipleri, köylüler ve çevrecilerin ormanın içine girmesine izin vermedi. Bölgeye takviye olarak 10 otobüs ile polis ve jandarma geldi. Polis ve jandarma otobüsleri, çevrecilerin “Akbelen ormanını vermeyeceğiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız, direne direne kazanacağız” sloganları altında ilerledi.

KÜRSÜ VE SES SİSTEMİ KURULUYOR

Akbelen ormanındaki ağaç kesiminin durdurulması için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün saatlerinde bölgeye gelecek. Jandarma ve polisin izin verdiği alanda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı yerde kürsü ve ses sistemi kurulması için çalışmalara başlandı. Bu arada Akbelen ormanına CHP Muğla il ve ilçe teşkilatları başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden parti yöneticileri ve partililer de bölgeye gelmeye başladı.



ÇEVRECİLER YOLA OTURDU, MÜDAHALE İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Bu arada çevreciler yola oturarak sloganlar attı. Jandarma yola oturanları kalkmaları için sözlü olarak uyardı. Yoldan jandarma ve polis araçlarının geçeceği belirtilerek, eyleme son vermeleri istendi. Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden gerginlik başladı. Jandarma ve polis TOMA ve biber gazlı müdahale için hazırlık yapmaya başladı. Akbelen’e gelen çevreci ve vatandaşların sayısı da her geçen saat katlatanarak artıyor.

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