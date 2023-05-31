AKP itiraz etti, CHP’li başkana suç duyurusu

Denizli’de cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu kullandıktan sonra aynı binadaki diğer sandık kurullarını ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ diyen CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında tutanak tutuldu. İlçe seçim kurulu, AKP’lilerin suç duyurusu talebini karara bağladı.

Selami AYDIN

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Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında AKP'lilerin talebi ile tutanak tutuldu, suç duyurusunda bulunulması kararı verildi. İlginç olay Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yaşandı.

Şeniz Doğan eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte oyunu Servergazi Mahallesi'ndeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Doğan oyunu kullandıktan sonra aynı okuldaki diğer sandık kurullarını da tek tek ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' dedi, başarı dileyerek ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Önce binada görevli olan bir AKP'li, daha sonra da AKP Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz tarafından dışarı çıkması konusunda uyarıldı.

“TUTANAK TUTULDU, PROPAGANDA YAPTI DENİLDİ”

Daha sonra Doğan'ın ziyareti hakkında tutanak tutuldu. AKP'liler Doğan'ı propaganda yapmakla suçladı, seçim yasaklarını çiğnediğini öne sürerek tutanakta suç duyurusunda bulunması talebini belirtti. Merkezefendi 2. Bölge İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazı görüştü. Kurul suç duyurusunda bulunulması yönünde karar verdi. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, il seçim kuruluna itirazda bulunacaklarını açıkladı.

“DOĞAN BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI”

Seçim günü yaşadıklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:

“Oyumu kullandığım okuldaki sandıkları geziyordum. AKP'li bir kişi ‘giremezsiniz' dedi. Saygı sınırlarını aşmaya başladı. AKP bina sorumlusu olduğunu söyledi.

Sandıkları gezebileceğimi söyledim. Küçük bir tartışma oldu. Daha sonra AKP ilçe başkanı geldi. Dışarı çıkmamı istedi. Vatandaşlar da rahatsız oldular. Zaten ziyaretim bitmişti.

Ayrıldıktan sonra hakkımda suç duyurusunda bulunulması talebiyle tutanak tutulmuş. Propaganda yaptığım öne sürülmüş. İlçe seçim kurulu suç duyurusunda bulunulması yönünde karar vermiş. İl seçim kuruluna itiraz edilecek.

Nezaket ziyareti yaptık. Kesinlikle siyasi propaganda yapmadım. Kendi mahallem, kendi oy kullandığım okulun sandığı. ‘Hayırlı olsun’ diyorum, teşekkür ediyorum, ‘bir ihtiyacıınız var mı?’ diye soruyorum. Nezaketsizlik yaşadık. Bu ziyaretler normal”

“HORZUM BU ZİYARETLER NORMAL”

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ise belediye başkanlarının, siyasi parti il başkanlarının nezaket gereği oy kullandıkları okullardaki diğer sandıkları dolaşarak kolaylıklar dilediğini, AKP il başkanı ve belediye başkanlarının da bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve kendilerinin bir itirazda bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“O şehrin belediye başkanları, siyasi parti il başkanları oy kullandıkları sandıkların etrafındaki diğer sandıklara da gider ve kolaylıklar diler. Bu bir siyasi propaganda değil nezaket ziyaretidir. Oy kullanmaya başladığım günden bu güne görürüm.

Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan bulunduğu mahallede, oyunu kullandıktan sonra o koridordaki sandık kurullarına da nezaket ziyareti yaptı. Bu motivasyon ziyaretidir. AKP müşahitleri ve ilçe başkanı orada hoş olmayan; ‘Çıkın buradan, terk edin burayı, buraya girmeye hakkınız yok, sandık başkanı sen bunu buraya neden sokuyorsun' gibi hakaretvari söylemde bulundu.

Başkanımız ‘Bunda ne var. Her zaman olan şeydir' demiştir ama kendileri bununla da yetinmeyip seçim kuruluna şikayette bulunmuşlardır. Seçim kuruluna yapılan müracaat görüşülmüş, suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. Bize tebliğ edildiğinde il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız.

Hangi belediye başkanı sandıkları ziyaret etmiş, kolaylıklar dilemiş de oradan kovulmayla karşı karşıya kalmış, hakaretlere maruz kalmış. Bu kişi hiçbir olumsuz hareketi olmayan, hiçbir siyasi görüşe ön yargısı olmayan bir insan. Yapılanları kınıyorum.”