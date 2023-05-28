AKP’den ilk açıklama: Son oy sayıldığında…

AKP adına seçim sonuçlarını değerlendiren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Son oy sayılıp sandık iradesine yansıdığında sonuçları göreceğiz. Herkes sakin olsun, müsterih olsun." dedi.

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AKP adına açıklama yapan Ömer Çelik seçim sonuçlarını değerlendirdi. Rakam telaffuz etmeyen Çelik, “Resmi açıklamaları bekleyeceğiz. Son oy sayılıp sandık iradesine yansıdığında sonuçları göreceğiz. Herkes sakin olsun, müsterih olsun.” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Anbean doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz.” açıklamasına da yanıt veren Çelik “CHP Sözcüsü telaş içinde yine açıklama yaptı. Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye’nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz.” dedi.

“KENDİ ELLERİNDEKİ VERİYİ TÜRKİYE’NİN VERİSİ GİBİ SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Çelik’in konuşmasından satır başları:

CHP Sözcüsü telaş içinde yine açıklama yaptı. Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye’nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz.

CHP Sözcüsü’nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi’nden iki belediye başkanından gelmiştir. Bütün verileri aşağılayarak son derece sorumsuz bir şekilde tavır koydular.

“MİLLİ İRADE TECELLİ ETMEYE BAŞLADI”

2 belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların, onun yerine CHP Sözcüsü’nün yapması bir ders alındığını gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olsun. Hepimiz oylarımızı kullandık, sandıklar açılıyor, hep beraber görüyoruz, milli irade tecelli etmeye başladı. Tablo şekillenene kadar oyumuz budur, aldığımız netice budur demeyen geleneğe sahibiz.

Unutmayalım ki ne suyu bulandırmakla ilgili ne de başka bir tavırla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapanlardı.

‘Biz bunu bir temenni olarak söyledik’ diyorlar. 13. Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına açıklama yapıyoruz dediniz ve düzeltmediniz. Şimdi de çıkmışsınız yine telaş içinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Açıklama yapıyorsunuz, tablonun nasıl olduğunu söyleyip başkalarına akıl vermeye çalışıyorsunuz.

“TELAŞA GEREK YOK HEPİMİZ SONUCU NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ”

Türkiye güven içinde Seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’tan önce kimse evden çıkmasın demişti. Bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. ;

Bugün de demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Hepimiz bu sonucu net şekilde göreceğiz. Telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi’nin tansiyon üretmesine gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Bu milletimizin demokrasiye sahip çıkması konusundaki büyük iradesidir.

Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünlerde söylenen tüm sözler insanların ömür boyu alınlarında taşıyacağı günlerdir. Bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır. Sakin bir şekilde, kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Hep beraber sonuçları bekleyeceğiz.