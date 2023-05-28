Akşener: İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder
İYİ Parti lideri Meral Akşener Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, oyunu kullandı. Önemli bir seçimde oy kullandıklarını ifade eden Akşener "İnşallah hayırlara vesile olur, hayırlı olur ve umarım gönlümüzdeki olur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 10.30’da, İstanbul Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde, oy kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra okul dışında kısa bir açıklama yapan Meral Akşener, “Oyumuzu kullandık. Hepimiz için önemli. Gençlerin geleceği açısından önemli bir seçim. İnşallah milletimize hayırlı olur .İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder.” dedi.” dedi.
Seçim sonuçlarını Ankara’da takip edeceğini ifade eden Akşener oy kullanma anına ait görüntüleri Twitter hesabından da paylaştı