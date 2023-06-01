Ali İsmail Korkmaz unutulmadı

Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümünde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Eskişehir üyeleri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına katılanlar, Gezi Parkı protestolarında Eskişehir'de sivil ve polislerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

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TİP Eskişehir üyeleri, Gezi Parkı Protestolarının 10. yıl dönümü nedeniyle yaptıkları eylem ile protestolarda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı da andı.

“KORKMAZ’IN HAYALLERİNİ YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ”

TİP üyesi gençler, Gezi Parkı Protestolarının 10. yıldönümünde Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Eyleme katılanlar, üzerinde Gezi Direnişi’nde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafının bulunduğu pankart açarak, ‘Her yer Taksim her yer direniş’, Gezi Direnişi onurumuzdur’, ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’ şeklinde sloganlar attı.

TİP'li gençler adına açıklama yapan Sıla Çınar, şunları söyledi:

“Ali İsmail Korkmaz, sadece bir öğrenci değildi. O, umutların, adaletin ve özgürlüğün sesi oldu. Gezi Direnişi sırasında, barışçıl bir şekilde sokaklarda taleplerini haykırmak isteyen gençlerden biriydi. Ancak, bu barışçıl eylemler, iktidarın polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. Ali İsmail, umutla, inançla ve kararlılıkla mücadele etti.

Adalet arayışında hayatını kaybetti. Onun ölümü, yüreğimizde bir yara açtı. Ancak, bu yara aynı zamanda bize güç verdi. Ali İsmail’in anısı, bizlere zulme karşı direnmeyi, baskılara karşı hep dimdik ayakta durmayı öğretti. Ali İsmail’in ölümü, sadece bir yoldaşımızın kaybı değil, adaletsizliğe karşı duran herkesin kaybıdır.

Gezi Direnişi'nin yanı sıra, Çorlu'da tren katliamında, Soma'daki maden ocağında, HDP’li vekillerin tutuklanmasında, gazetecilerin susturulmasında, kadın cinayetlerinde ve en acı şekilde Hatay'da adaletin ayaklar altına alındığını gördük. Bu haksızlıklar karşısında susmayacağız, teslim olmayacağız.”

“AKP HÜKÜMETİ O ZAMAN DA ŞİDDET VE BASKI YOLUNU SEÇMİŞTİ”

Gezi Direnişi'nin yıldönümünde, hala adaletin sağlanmadığı bir Türkiye'de yaşadıklarını ifade eden Sıla Çınar şunları söyledi:

“Gezi tutukluları hala cezaevlerinde, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Onlar, sadece eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi talebinde bulunmuşlardır. Ancak, o dönemde ve şu an hala iktidarda olan AKP hükümeti, bu talepleri bastırmak ve toplumu sindirmek amacıyla yine o zaman da şiddet ve baskı yolunu seçmiştir.

Hükümet, mücadelemize saygı göstermek ve adaleti sağlamak yerine olayları unutturmak ve sorumluları cezasız bırakıp üstüne ödüllendirmek için her türlü girişimde bulunmuştur. Tüm Gezi tutsaklarının hukuksuz tutukluluğuna ve Hatay Milletvekilimiz Av. Can Atalay’ın vekillik mazbatasını aldığı halde cezaevinde tutulmasına derhal son verilmelidir.

Biz, Türkiye İşçi Partisi olarak, Gezi Direnişinin ve Ali İsmail Korkmaz'ın mirasını yaşatmaya ve adalet mücadelemize devam edeceğiz. Gezi’de yitirdiklerimizin anısı yaşayacak, Türkiye bu karanlıktan mutlaka kurtulacak.”