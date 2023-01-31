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Ankara’da IŞİD operasyonu

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:41 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ankara’da IŞİD operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, IŞİD’li teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 17 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 3 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstihbari bilgiler ve analiz çalışmalarında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

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