Annesinin kıyafetleriyle banka soydu

İstanbul Bahçelievler'de annesine ait kıtyafetleri giyip başörtüsünü takarak banka soygunu yapan Ceyhun Y., 8 saat içinde yakalandı. 135 dolar ve 170 bin lira bankadan ayrılan Ceyhun Y., ilk ifadesinde soygunu borçları nedeniyle yaptığını söyledi.

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Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi’ndeki özel bir bankaya dün öğle saatlerinde müşteri gibi giren bir kadın, aniden silahını çekerek güvenlik görevlisi Ş.H.’yi etkisiz hale getirdi.

Bankolara yönelen soyguncu, elindeki poşeti uzatarak içinin parayla doldurulmasını istedi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunun ardından içinde 135 dolar ve 170 bin lira para bulunan poşeti alan şüpheli olay yerinden kaçtı. i. Soygun anı ise saniye saniye bankanın güvenlik kamertalarınca görüntülendi.

8 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis dışarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini de kullanarak şüpheliyi takip etti. Kadın kılığındaki hırsızın elindeki para dolu poşetle bir süre yürüdüğü görüldü. Polis ekipleri tarafından Küçükçekmece’de oturduğu belirlenen şüphelinin adresi civarında pusu kuruldu. Kıyafetlerini değiştirmiş bir halde yürüyen Ceyhun Y. yakalanarak gözaltına alındı.

SOYGUNDA ANNESİNİN KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ

Ceyhun Y.(38)’nin elindeki poşette 63 bin lira para ile olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise şüphelinin soygunda kullandığı annesine ait kadın kıyafetleri bulundu.

BORÇ YÜZÜNDEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ceyhun Y.’nin daha önceden suç kaydı olmadığı öğrenildi. Matbaa işçisi olarak çalışan Ceyhun Y.’nin borcu olduğunu olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olayda sonra borçlarının bir kısmını ödediği, yakalandığında yanındaki parayla diğer borçlarını kapatmaya gittiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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