Attığı makasla 5 kişinin ölümüne yol açmıştı! Pişkin savunma

İzmir'in Menderes ilçesinde makas atarken neden olduğu kazayla 5 kişinin ölümüne yol açan 19 yaşındaki Yusuf İslam K.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda 30 Haziran’da saat 19.30 sıralarında, Gaziemir’den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, otomobile, Yusuf İslam K.’nin kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı.

Özer’in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar’ın (50) kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) olay yerinde yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 23 de kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer ile oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüsteki Mustafa Kemal Karaca da kurtarılamadı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TÜM KUSUR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDE

Bu arada kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın Özcan Özer’in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

Otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam K., yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Yusuf İslam K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar’ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam K.’de olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrolde, Yusuf İslam K.’nin alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

KAZA SONRASI SİTE GİRİŞİNDE BEKLEMİŞ

Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak’ın, savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Koçak’ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer’in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini de öne sürdü.

Öte yandan Yusuf İslam Koçak’ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi’ne girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Bu sırada sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip, plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntülerindekiyle aynı olduğunu görünce de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi. (DHA)

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